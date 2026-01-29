В Рязанской области за сутки поймали 7 пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 296 нарушений ПДД, том числе 7 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 43 водителя управляли тонированным автомобилем, 21 нарушение допустили водители грузового транспорта.