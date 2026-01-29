В Рязанской области восстановили водоснабжение после аварии на водопроводе
В микрорайоне Сельхозтехника Скопина устранили аварию на водопроводе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген». Отмечается, что специалисты МКП подняли и отремонтировали глубинный насос, вышедший из строя из-за короткого замыкания. На данный момент водоснабжение в районе полностью восстановлено.
