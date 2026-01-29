В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей

В Рязанской области в четверг, 29 января, пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Напомним, за несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.