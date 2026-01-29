В Рязанской области мужчина предстанет перед судом за неуплату алиментов

Выяснилось, что отец двух несовершеннолетних детей не платил алименты, хотя имел возможность работать. Ранее его уже привлекали к ответственности за по этой же причине. Теперь задолженность превысила 2 млн рублей: ему грозит до года лишения свободы. Дело передано в суд.

52-летнего мужчину из Кораблинского района привлекли к ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Выяснилось, что отец двух несовершеннолетних детей не платил алименты, хотя имел возможность работать. Ранее его уже привлекали к ответственности за по этой же причине.

Теперь задолженность превысила 2 млн рублей: ему грозит до года лишения свободы. Дело передано в суд.