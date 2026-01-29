В Рязанской области горел жилой дом
Пожар произошел в 16:47 27 января. Горел жилой дом в поселке Желтухинский Скопинского округа. Его тушили 10 человек, три спецмашины. Огнем поврежден жилой дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Пострадавших нет.
