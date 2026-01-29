В Рязанской области горел дом

Пожар случился около десяти часов утра 27 января на улице Весенней в селе Петровичи Спасского округа. Горел жилой дом. Возгорание тушили два пожарных расчета. Огонь повредил дом по всей площади. Точные причины пожара установят специалисты. О пострадавших не сообщается.