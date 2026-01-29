В Рязанской области фура попала в ДТП

Отмечается, что авария случилась утром 29 января за рабочим поселком Гусь-Железный Касимовского округа в сторону Рязани. На кадрах видно, что после ДТП у фуры разбита кабина, она съехала с дороги. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.