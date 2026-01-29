В рязанских троллейбусах появится аудиогид о достопримечательностях города
Отмечается, что проект «Маршрут с историей» разработали члены молодежного парламента при городской Думе. Аудиогид, рассказывающий о достопримечательностях города и знаковых событиях его истории, появится на отдельных троллейбусных маршрутах. Проект планируют запустить в мае.
В рязанских троллейбусах появится аудиогид о достопримечательностях города. Об этом сообщает ИД «Пресса».
