В Рязани заметили лебедя-шипуна
В Рязани заметили лебедя-шипуна. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «". В одном из «живописных» мест, расположенных практически в черте города и популярном среди пейзажных фотографов, наблюдатели смогли увидеть эту птицу на фоне морозной зимней глади воды. Отмечается, что несмотря на техногенный рельеф, белоснежный лебедь привнес в зимний пейзаж особую красоту.
Фото: Фото без прикрас.