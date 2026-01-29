В Рязани восстановили подачу тепла в дома после аварии

Бригада устранила повреждения на участке трубопровода около дома № 7 по улице Черновицкой. «Ограничивали подачу теплоносителя потребителям с 14:45. В 02:55 приступили к заполнению сетей. По состоянию на данный момент режим полностью восстановлен. Теплоснабжение жителей осуществляется в полном объеме», — говорится в посте.

В Рязани восстановили подачу тепла в дома и соцобъекты после аварии. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Бригада устранила повреждения на участке трубопровода около дома № 7 по улице Черновицкой.

«Ограничивали подачу теплоносителя потребителям с 14:45 [28 января]. В 02:55 приступили к заполнению сетей. По состоянию на данный момент режим полностью восстановлен. Теплоснабжение жителей осуществляется в полном объеме», — говорится в посте.

Напомним, отопления не было на четырех улицах. В зону отключения попадали школы №№ 19, 33, 42, детские сады №№ 71, 80, 85, 87, 88, больница № 3, роддом № 2.

Фото: МУП «РМПТС».