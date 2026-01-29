Рязань
В Рязани спецназ с полицией задержали причастных к продаже нелегальных сигарет
Полицейские установили, что в трех торговых павильонах в Рязани вместе с легальными табачными изделиями продавали по цене ниже рыночной немаркированные сигареты. Полицейские задержали 63-летнюю жительницу Рязани и ее 49-летнего знакомого. Женщина подозревается в организации сбыта сигарет без маркировки через сеть торговых точек, официально зарегистрированных на ее родственницу — индивидуального предпринимателя. Мужчина получал нелегальный товар и перевозил его в торговые павильоны. На складе на улице Семена Середы обнаружили более 22 тысяч пачек сигарет известных зарубежных марок.

В Рязани полицейские при поддержке спецназа Росгвардии пресекли продажу немаркированных сигарет. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что в трех торговых павильонах в Рязани вместе с легальными табачными изделиями продавали по цене ниже рыночной немаркированные сигареты.

Полицейские задержали 63-летнюю жительницу Рязани и ее 49-летнего знакомого. Женщина подозревается в организации сбыта сигарет без маркировки через сеть торговых точек, официально зарегистрированных на ее родственницу — индивидуального предпринимателя. Мужчина получал нелегальный товар и перевозил его в торговые павильоны.

На складе на улице Семена Середы обнаружили более 22 тысяч пачек сигарет известных зарубежных марок. В торговых павильонах на улицах Трудовой, Новоселов и Народном бульваре — около двух тысяч штук. Общая стоимость изъятой партии оценивается в три миллиона 264 тысячи рублей.

Полицейские устанавливают каналы поставки нелегальных сигарет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Сообщникам грозит штраф до 800 тысяч рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо до шести лет тюрьмы.