В Рязани сбили 10-летнего ребенка

ДТП произошло 28 января, примерно в 15:28, около дома № 8 по улице Тимуровцев. По предварительной информации полицейских, 42-летняя рязанка, управляя автомобилем «Хавал», наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок пострадал. Его с травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.