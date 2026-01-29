В Рязани сбили 10-летнего ребенка
ДТП произошло 28 января, примерно в 15:28, около дома № 8 по улице Тимуровцев. По предварительной информации полицейских, 42-летняя рязанка, управляя автомобилем «Хавал», наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок пострадал. Его с травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
