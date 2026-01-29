В Рязани подали в суд на Фонд капремонта, сумма иска — 73 миллиона рублей
В министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области подали в суд на региональный Фонд капитального ремонта, сумма иска — 72,8 миллиона рублей неиспользованных субсидий. Арбитражный суд принял иск к производству, следует из картотеки. Согласно материалам дела, взысканию подлежит часть субсидии, предоставленной Фонду по соглашению от 28 декабря 2023 года № 2. Предварительное судебное заседание назначено на 25 марта 2026 года.
