В Рязани ограничат стоянку на участках четырех улиц
В Рязани ограничат стоянку на участках четырех улиц. Об этом сообщает мэрия.
С 23 февраля рабочие начнут устанавливать знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках:
- улица 1-й Вокзальный проезд в районе дома № 70 корп. 1;
- улица 12-й район в районе дома № 131;
- Кооперативный переулок;
- улица Нахимова в районе дома № 9 (въезд в детский сад № 116).
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.