В Рязани будут судить мужчину, совершившего убийство 22 года назад

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение против 49-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следствие выяснило, что в декабре 2003 года во время совместного распития алкоголя между мужчиной и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры он убил женщину, нанеся несколько ножевых ранений.

После преступления фигурант скрылся и 22 года находился в розыске. В сентябре 2025 года полицейские задержали его в Москве и заключили под стражу.

Теперь дело передадут в Московский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.