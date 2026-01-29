В России запретят шить военную форму из иностранных тканей в 2027 году
В 2027 году российские производители военной формы должны будут использовать только отечественные ткани и трикотажное полотно. Об этом «Парламентской газете» заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Сейчас наши компании уже могут обеспечить выпуск более 100 000 000 метров специальных тканей для военной формы необходимого качества. Это с лихвой закрывает потребности Минобороны», — рассказал Алиханов.
Власти создадут систему независимой экспертизы для контроля соблюдения требований.