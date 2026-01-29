В России выросло число повторных банкротств

Фонд прогнозирует рост числа повторных банкротств и к 2026 году. В 2020 году их было мало, но с 2024 года начался значительный рост. Средний возраст банкротов снизился с 45 до 38-40 лет. Также доля пострадавших от мошенников клиентов фонда выросла с 10-15% пять лет назад до 35% сейчас.

С 2020 по 2025 год число случаев повторного банкротства в России выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил Фонд защиты должников.

Фонд прогнозирует рост числа повторных банкротств и к 2026 году. В 2020 году их было мало, но с 2024 года начался значительный рост. Средний возраст банкротов снизился с 45 до 38-40 лет.

Также доля пострадавших от мошенников клиентов фонда выросла с 10-15% пять лет назад до 35% сейчас.