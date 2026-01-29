Рязань
В России увеличили штрафы до 500 тысяч рублей за нарушения при выдаче SIM-карт
В России ввели более строгую ответственность для операторов связи за нарушения при оформлении SIM-карт. Новые штрафы для компаний могут достигать 500 тысяч рублей, следует из законодательных поправок. Об этом пишет РИА Новости.

По закону одному физическому лицу может быть оформлено не более 20 мобильных номеров. При заключении договора оператор обязан проверить данные абонента, количество уже зарегистрированных на него номеров, а также наличие самозапрета на подключение связи. При превышении установленного лимита или наличии запрета услуги оказываться не должны.

С этого года за нарушения вводятся административные штрафы. Если оператор не проверил достоверность сведений об абоненте или количестве номеров, должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

Такие же санкции предусмотрены в случае, если оператор подключил SIM-карту при превышении допустимого числа номеров или при действующем самозапрете абонента.