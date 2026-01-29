В России призвали запретить продажу травяных сигарет на маркетплейсах

Рязань
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, объявила о намерении обратиться в Госдуму с просьбой запретить продажу безникотиновых сигарет на интернет-площадках. Эти сигареты, особенно индийские травяные, становятся все более популярными среди молодежи. Продавцы утверждают, что они безопасны. Их может купить любой желающий, независимо от возраста. Волынец считает, что необходимо запретить продажу таких изделий через интернет, особенно для детей. Также она предлагает ввести ответственность для продавцов.

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, объявила о намерении обратиться в Госдуму и другие государственные органы с просьбой запретить продажу безникотиновых сигарет на интернет-площадках. Об этом пишет «Абзац».

По ее словам, эти сигареты, особенно индийские травяные, становятся все более популярными среди молодежи. Продавцы утверждают, что они безопасны, так как не содержат никотин, и их может купить любой желающий, независимо от возраста.

Волынец считает, что необходимо запретить продажу таких изделий через интернет, особенно для детей. Она настаивает на том, чтобы продавцы указывали реальный состав сигарет и предупреждали о возможном вреде. Также она предлагает ввести ответственность для тех, кто продает такие товары и распространяет ложную информацию о них.

По ее словам, безникотиновые сигареты могут нанести вред здоровью, вызывая зависимость и проблемы с дыхательной системой. Волынец обеспокоена тем, что подростки воспринимают эти изделия как безопасные и даже полезные.