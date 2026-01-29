В России призвали запретить продажу травяных сигарет на маркетплейсах

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, объявила о намерении обратиться в Госдуму и другие государственные органы с просьбой запретить продажу безникотиновых сигарет на интернет-площадках. Об этом пишет «Абзац».
По ее словам, эти сигареты, особенно индийские травяные, становятся все более популярными среди молодежи. Продавцы утверждают, что они безопасны, так как не содержат никотин, и их может купить любой желающий, независимо от возраста.
Волынец считает, что необходимо запретить продажу таких изделий через интернет, особенно для детей. Она настаивает на том, чтобы продавцы указывали реальный состав сигарет и предупреждали о возможном вреде. Также она предлагает ввести ответственность для тех, кто продает такие товары и распространяет ложную информацию о них.
По ее словам, безникотиновые сигареты могут нанести вред здоровью, вызывая зависимость и проблемы с дыхательной системой. Волынец обеспокоена тем, что подростки воспринимают эти изделия как безопасные и даже полезные.