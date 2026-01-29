В мэрии Рязани назначили новых руководителей управлений

Жанна Булатова заняла пост заместителя главы администрации по экономике и финансам, ранее она работала в администрации Рязанского района. Александр Моршанцев стал начальником управления земельных ресурсов и имущественных отношений, до этого он был заместителем. Марина Слуцкая возглавила правовое управление, ранее она занимала эту должность в администрации Рязанского района. Ирина Щербакова назначена главой управления по работе со СМИ.