В мэрии Рязани назначили новых руководителей управлений
На заседании Рязанской городской думы представили новых руководителей управлений. Об этом сообщило издание «МедиаРязань».
Жанна Булатова заняла пост заместителя главы администрации по экономике и финансам, ранее она работала в администрации Рязанского района. Александр Моршанцев стал начальником управления земельных ресурсов и имущественных отношений, до этого он был заместителем. Марина Слуцкая возглавила правовое управление, ранее она занимала эту должность в администрации Рязанского района. Ирина Щербакова назначена главой управления по работе со СМИ, в 2023 году она руководила пресс-службой администрации Рязани.