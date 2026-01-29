Рязань
В Госдуме заявили, что россиянам хватает отпускных дней
Депутат Светлана Бессараб прокомментировала предложение об исключении выходных дней из расчета продолжительности ежегодного отпуска, отметив его неактуальность. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что россияне уже отдыхают на 100 дней в году меньше, чем работают, и что в России один из самых продолжительных отпусков в мире. По словам Бессараб, данное предложение является «хорошо забытой старой нормой», которая существовала еще в СССР. «У нас 247 рабочих дней в году и 118 дней отдыха. Прибавив 28 календарных дней отпуска, мы получаем 146 дней отдыха. Таким образом, россияне работают на 100 дней больше, чем отдыхают», — отметила депутат.

Депутат Светлана Бессараб прокомментировала предложение об исключении выходных дней из расчета продолжительности ежегодного отпуска, отметив его неактуальность. Об этом пишет «Газета.Ru».

Она подчеркнула, что россияне уже отдыхают на 100 дней в году меньше, чем работают, и что в России один из самых продолжительных отпусков в мире.

По словам Бессараб, данное предложение является «хорошо забытой старой нормой», которая существовала еще в СССР. Она напомнила, что в 1992 году продолжительность отпуска была установлена в 28 календарных дней, что включает выходные.

«У нас 247 рабочих дней в году и 118 дней отдыха. Прибавив 28 календарных дней отпуска, мы получаем 146 дней отдыха. Таким образом, россияне работают на 100 дней больше, чем отдыхают», — отметила депутат. Она добавила, что ни одна страна мира не согласилась бы на увеличение рабочего времени в ущерб отдыху.

Ранее в России предложили не учитывать

выходные дни при расчете отпуска.