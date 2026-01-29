В Госдуме заявили, что россиянам хватает отпускных дней

Депутат Светлана Бессараб прокомментировала предложение об исключении выходных дней из расчета продолжительности ежегодного отпуска, отметив его неактуальность. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что россияне уже отдыхают на 100 дней в году меньше, чем работают, и что в России один из самых продолжительных отпусков в мире. По словам Бессараб, данное предложение является «хорошо забытой старой нормой», которая существовала еще в СССР. «У нас 247 рабочих дней в году и 118 дней отдыха. Прибавив 28 календарных дней отпуска, мы получаем 146 дней отдыха. Таким образом, россияне работают на 100 дней больше, чем отдыхают», — отметила депутат.

По словам Бессараб, данное предложение является «хорошо забытой старой нормой», которая существовала еще в СССР. Она напомнила, что в 1992 году продолжительность отпуска была установлена в 28 календарных дней, что включает выходные.

Она добавила, что ни одна страна мира не согласилась бы на увеличение рабочего времени в ущерб отдыху.

Ранее в России предложили не учитывать

выходные дни при расчете отпуска.