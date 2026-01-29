В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие обслуживания газового оборудования

Также за отказ от договора на техобслуживание, препятствование доступу специалистов и несвоевременное обновление оборудования предусмотрены штрафы. При аварии или угрозе жизни и здоровью штрафы увеличиваются: для физлиц — до 150 тысяч, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до 2 миллионов рублей.

В России за отсутствие технического обслуживания газового оборудования предусмотрены штрафы. Об этом «Известиям» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов.

«Собственникам может грозить штраф за непроведение своевременного техобслуживания газового оборудования: здесь физлицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», — сказал он в беседе с RT.

