В ГАИ Рязанской области призвали водителей и пешеходов быть осторожными из-за непогоды

В Госавтоинспекции Рязанской области призвали водителей и пешеходов быть осторожными из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

