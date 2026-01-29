В 2025 году в Рязани 32 ребенка весили при рождении менее 1000 граммов

В 2025 году в перинатальном центре в Рязани 32 ребенка весили при рождении менее 1000 граммов. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

В прошлом году в перинатальном центре 388 детей родились преждевременно. 37 из них — пары двойняшек и близняшек.

Отмечается, что одним из способов «бережного рождения», особенно для недоношенных детей, является кесарево сечение с извлечением в целом плодном пузыре.

На видео показали один из таких случаев.

«Осложнения и дальнейшее продолжение беременности несло угрозу для жизни и здоровья как мамы, так и теперь уже новорожденного», — говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок после длительного лечения в детской реанимации и патологии новорожденных и недоношенных выписан домой.