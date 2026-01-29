Рязань
У рязанцев неделю канализация заливает ванны, унитазы и протекает вдоль стояков
Многоквартирный дом № 24 на улице Весенней в Рязани затопило из-за переполненного канализационного коллектора. Об этом РЗН. инфо рассказали читатели.

По рассказам местных жителей, проблема с канализацией возникла 22 января. Тогда рязанцы заметили, что квартиры заливает водой. Для предотвращения данной ситуации жильцы обращались в аварийную службу, управляющую компанию «Виктория», «Водоканал», Госжилинспекцию и администрацию. Однако на протяжении недели решить проблему не удалось. При этом рязанцы сообщают, что заявки диспетчерами фиксируются.

«27 января специалисты Водоканала провели гидродинамическую промывку участка канализационного коллектора по ул. Весенней, который принимает стоки от дома № 24. Пропускная способность коллектора полностью восстановлена», — заявили в горадминистрации в ответ на жалобы.

Кроме того, в мэрии отметили, что «наружная система канализации работает, колодцы чистые». Но при этом местные жители сообщают, что квартиры на первом этаже продолжает заливать вода. Она заполняет ванны и унитазы, протекает вдоль стояков. По словам рязанцев, они столкнулись с тем, что теперь не могут даже нормально принять душ.

«Звоним всем инстанциям, но проблема не решается. Фото прикладываю, но запах, к сожалению, передать не могу. В таких условиях живем мы, наши дети, инвалиды. Это, как минимум, вредит нашему здоровью, не говорю уже про комфортное проживание», — рассказали местные жители.

Рязанцам пообещали, что с ними свяжется инженер «Водоканала» для обсуждения дальнейших действий.