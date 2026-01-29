Рязань
Траты зумеров в 2025 году выросли почти на 11% - исследование
Средние ежемесячные расходы представителей поколения Z в 2025 году составили 8 688 рублей и за год выросли на 10,9%. Об этом говорится в исследовании «ВЕД» и T-Data, в рамках которого аналитики рассчитали так называемый «индекс зумера».

В отличие от классической инфляции, показатель отражает рост трат по категориям, характерным именно для поколения Z. В индекс вошли четыре направления: здоровье, цифровая среда, самовыражение и статус, а также лайфстайл.

Самой затратной категорией стал лайфстайл — в среднем 4 427 рублей в месяц. Аналитики отмечают, что для зумеров, часто работающих в гибридном формате, обеды в кафе и доставка еды стали не развлечением, а частью повседневной рутины. Кофейни все чаще заменяют офис, а готовке дома молодежь предпочитает экономию времени.

На втором месте по расходам оказалось самовыражение и статус — 2 789 рублей в месяц. Значительно меньше зумеры тратят на здоровье — 1 073 рубля, а также на цифровые сервисы и подписки, на которые приходится в среднем 399 рублей.

Психолог Валерия Сидоренко связывает структуру расходов поколения Z с изменением жизненных установок. По ее словам, зумеры выросли в семьях, где было принято «откладывать жизнь на потом», и потому сегодня ориентируются на принцип «жить здесь и сейчас».