Сразу девять пациентов дома-интерната в Кемеровской области скончались из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

У умерших диагностировали сердечную недостаточность, энцефалопатию и обструктивную болезнь лёгких. Также известно, некоторые постояльцы Прокопьевского дома-интерната умерли по пути в больницу или из-за неудовлетворительных условий содержания в медучреждении.

К тому же сотрудники жаловались на вспышки пневмонии и нарушения санитарных норм, но меры не принимались — у них обнаружили гемофильную палочку, что привело к отстранению от работы.

Директор отказалась комментировать до завершения проверок.

