Сотрудникам рязанской организации задолжали более 34 млн по зарплате
Кроме того, в Московский райсуд Рязани в интересах работников направлены 90 исков о взыскании задолженности по зарплате, процентов за несвоевременную выплату и компенсации морального вреда.

Сейчас удовлетворены требования по 47 заявлениям, остальные находятся на стадии рассмотрения.