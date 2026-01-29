Сотрудникам рязанской организации задолжали более 34 млн по зарплате

Установлено, что сотрудникам коммерческой организации не выплачивали зарплату с августа 2025 года по январь 2026-го. Общая сумма задолженности составила более 34 млн рублей. Прокурор внес представление руководителю организации, возбудил дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП (невыплата зарплаты в установленный срок лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение). Материалы проверки направлены в следственный орган.

Кроме того, в Московский райсуд Рязани в интересах работников направлены 90 исков о взыскании задолженности по зарплате, процентов за несвоевременную выплату и компенсации морального вреда.

Сейчас удовлетворены требования по 47 заявлениям, остальные находятся на стадии рассмотрения.