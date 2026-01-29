Солотчинское шоссе встало в пробку

Пробка образовалась утром в четверг, 29 января, от села Шумашь Рязанского округа. Она растянулась до Северной окружной. «Из-за снегопада пробка в сторону Рязани растянулась от Шумаши», — отметили очевидцы.