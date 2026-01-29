Рязань
Рязанке грозит до 5 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов
В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, женщина через МФЦ на улице Почтовой зарегистрировала в своей квартире на улице Великанов шестерых граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 24 до 53 лет. При этом иностранцы фактически по указанному адресу не проживали и никогда там не появлялись. За фиктивную регистрацию рязанка получила денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Кроме того, всех иностранцев, незаконно поставленных на учет, привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.