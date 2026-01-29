Рязанец пожаловался губернатору на двухчасовую очередь на флюорографию

По его словам, все этапы обследования прошли «быстро и слаженно», за исключением рентгенологического исследования грудной клетки. Пациенту пришлось перейти в соседнее здание поликлиники № 10 из центра диспансеризации, а затем провести в очереди свыше двух часов — там он потратил больше времени, чем на все остальные процедуры вместе взятые. Автор обращения предложил ввести предварительную запись на флюорографию, чтобы люди могли планировать визит и избежать продолжительного ожидания, подчеркнув, что подобная очередь наблюдалась только у этого кабинета.

Рязанец оставил комментарий под постом губернатора Павла Малкова, где выразил недовольство длительным ожиданием флюорографии при диспансеризации. В минздраве отреагировали на жалобу.

В министерстве здравоохранения Рязанской области отреагировали на жалобу и сообщили, что в 2026 году в рамках второго этапа оснащения центра диспансеризации в медучреждение поступят дополнительные аппараты — флюорограф и маммограф.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и заверили, что ситуация находится на контроле.

