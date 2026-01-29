Рязанцы засняли потоп в супермаркете
Отмечается, что потоп произошел в супермаркете на улице Татарской. На опубликованных кадрах видно, что с потолка бьет вода. Торговый зал подтопило. О причинах случившегося не сообщается. Подробности уточняются.
