Рязанцы засняли потоп в супермаркете

Отмечается, что потоп произошел в супермаркете на улице Татарской. На опубликованных кадрах видно, что с потолка бьет вода. Торговый зал подтопило. О причинах случившегося не сообщается. Подробности уточняются.