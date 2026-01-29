Рязанцы насчитали в ЦПКиО 127 уток
В рязанском парке ЦПКиО на реке Лыбедь насчитали 127 уток. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Серая шейка 2026». Среди них были 63 самки и 64 самца на участке примерно 15×10 м. Уточняется, что речка была частично покрыта льдом. Также отмечается, что кряквы проявляли осторожность к людям, но их подкармливали заваренным зерном и хлебом.
Фото: Серая шейка 2026.