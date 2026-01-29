Рязанцев призвали отказаться от покупки каплей для глаз на маркетплейсах

Рязанцев призвали отказаться от покупки каплей для глаз на маркетплейсах. Сюжет об этом— покупатели получают ожоги слизистой от непроверенных лекарств — опубликовали на ГТРК «Ока».

В сюжете приводят данные аналитической компании — свыше 84% россиян совершают покупки на маркетплейсах. В корзину попадают и лекарства, в том числе капли для глаз.

В январе 2026 года прошла антиконтрафактная проверка. Специалисты выяснили, что из 131 препарата для лечения глаз 43 наименования оказались не зарегестрированы, у 31 аннулировали декларации соответствия, у 23 препаратов не было инструкции на русском языке — это также нарушение.

«Покупка препаратов в непроверенных источниках, несет в себе массу негативных последствий», — отметил Александр Колесников.

В эфире зачитали отзывы покупателей препаратов для лечения глаз на маркетплейсах. Там люди сообщали, что «капли жгут, как „звездочка“» и от некоторых лекарств опухают глаза.

Кроме того, в сюжете рассказали, что в Рязанской области одно из самых частых заболеваний глаза у пожилых — катаракта. Этот диагноз чаще ставится после 70 лет, причина — нарушение зрения из-за помутнения хрусталика глаза. Таких пациентов в Рязанской области свыше 30 тысяч человек. По словам заведующего 2-ым офтальмологического отделения ОКБ Алекснадра Колесникова, в 2011 году было сделало порядка трех тысяч операций, в 2025 году число операций возросло до 12 тысяч.

«Внедрение новых технологий позволяет сократить срок реабилитации», — отметил врач.

Фото — скриншот из сюжета ГТРК «Ока».