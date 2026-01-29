Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы мэрии Власовой в Telegram
«Мошенники совершают звонки в социальной сети, а затем рассылают подозрительные сообщения с целью заполучить личные данные. Просим не реагировать и направлять информацию в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что необходимые меры безопасности приняты.
Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы мэрии Рязани Евгении Власовой в Telegram. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе горадминистрации.
