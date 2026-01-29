Рязанцам рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ в офисах

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ на рабочих местах в период сезонного роста заболеваемости. Специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, протирать рабочие поверхности, клавиатуры, мыши и телефоны, а также чаще проветривать помещения.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ на рабочих местах в период сезонного роста заболеваемости.

Специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, протирать рабочие поверхности, клавиатуры, мыши и телефоны, а также чаще проветривать помещения.

Кроме того, рекомендуется по возможности избегать тесного контакта с коллегами, у которых есть признаки заболевания, и использовать офисные рециркуляторы воздуха для очистки воздуха от вирусов и бактерий.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при появлении симптомов простуды (повышенной температуры, слабости или боли в горле) следует остаться дома и обратиться к врачу, чтобы не подвергать риску окружающих.