Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
6 часов назад
501
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 746
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 438
Россиян призвали перепроверять сообщения от налоговой службы
Россияне столкнулись с новой волной мошенничества, связанного с уплатой налогов. Злоумышленники рассылают письма и сообщения якобы от ФНС, требуя оплатить задолженность и уведомляя о перерасчетах. Они подделывают логотипы, терминологию и адреса, используя фразы вроде «последнее предупреждение» и ссылки на фишинговые сайты для кражи личных данных и банковских реквизитов. Член комитета Госдумы Антон Немкин уточнил, что ФНС никогда не рассылает такие сообщения через мессенджеры или SMS и не использует подобные методы для уведомлений. Он призывает проверять информацию только на официальном сайте ФНС.

