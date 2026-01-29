Россиян призвали перепроверять сообщения от налоговой службы

Россияне столкнулись с новой волной мошеннических схем, связанных с уплатой налогов. Гражданам активно рассылаются письма и сообщения, якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС), в которых требуют оплатить задолженность и сообщают о проведенных перерасчетах. Об этом пишет RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
Злоумышленники маскируют свои сообщения под официальные уведомления, используя терминологию, логотипы и даже поддельные электронные адреса ФНС.
В большинстве случаев такие уведомления содержат фразы о том, что это «последнее предупреждение», и сопровождаются ссылками на фишинговые сайты, где пользователи могут случайно предоставить свои личные данные и банковские реквизиты.
Немкин подчеркнул, что налоговая служба никогда не использует такие схемы для уведомления о долгах и не рассылает сообщения через мессенджеры или SMS. Он призвал граждан проверять информацию на официальном сайте ФНС.