Россиян призвали перепроверять сообщения от налоговой службы

Россияне столкнулись с новой волной мошенничества, связанного с уплатой налогов. Злоумышленники рассылают письма и сообщения якобы от ФНС, требуя оплатить задолженность и уведомляя о перерасчетах. Они подделывают логотипы, терминологию и адреса, используя фразы вроде «последнее предупреждение» и ссылки на фишинговые сайты для кражи личных данных и банковских реквизитов. Член комитета Госдумы Антон Немкин уточнил, что ФНС никогда не рассылает такие сообщения через мессенджеры или SMS и не использует подобные методы для уведомлений. Он призывает проверять информацию только на официальном сайте ФНС.

