Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина в среду провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, российская сторона передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих. В ответ Украина вернула 38 тел российских военных.

Ранее говорилось, что предыдущий обмен состоялся 20 ноября прошлого года. Тогда Россия также передала Украине 1 000 тел, а Киев возвратил 30.

Договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в 2025 году в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций, отметил Саралиев.

