Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина в среду провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, российская сторона передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих. В ответ Украина вернула 38 тел российских военных.
Ранее говорилось, что предыдущий обмен состоялся 20 ноября прошлого года. Тогда Россия также передала Украине 1 000 тел, а Киев возвратил 30.
Договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в 2025 году в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций, отметил Саралиев.
Фото: РИА Новости.