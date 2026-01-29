Россия и Украина обменяются телами погибших военных

Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. По его словам, обмен телами погибших между Россией и Украиной состоится 29 января. Он отметил, что последний такой обмен был 20 ноября прошлого года. Тогда Россия передала Украине 1000 тел, а Киев возвратил 30.