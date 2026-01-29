Российские военные взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, Украина потеряла свыше 90 военных, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Российские военные взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области. Об этом 29 января сообщили в соцсетях Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».
По данным Минобороны, Украина в зоне действия бойцов потеряла свыше 90 военных, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.