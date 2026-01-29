Рязань
РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Злоумышленники рассылают россиянам ложные уведомления о блокировке пенсий, выдавая себя за сотрудников Социального или Пенсионного фонда. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Галактион Кучава.

«Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени — подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии», — говорит эксперт.

По словам Кучава, мошенническая цель — заставить пользователя, находящегося в состоянии паники, перейти по ссылке на сайт, который внешне похож на портал «Госуслуги». Там жертве предлагается ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также СМС-коды.

Как отметил эксперт, получив доступ к личным данным пользователя, мошенники могут взять на его имя кредиты.