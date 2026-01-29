РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий

«Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени — подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии», — говорит эксперт. По словам Кучава, мошенническая цель — заставить пользователя, находящегося в состоянии паники, перейти по ссылке на сайт, который внешне похож на портал «Госуслуги».

Злоумышленники рассылают россиянам ложные уведомления о блокировке пенсий, выдавая себя за сотрудников Социального или Пенсионного фонда. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Галактион Кучава.

Как отметил эксперт, получив доступ к личным данным пользователя, мошенники могут взять на его имя кредиты.