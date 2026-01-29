Против директора Дядьковской школы, где обнаружили тараканов, возбудили дело
Прокуратура Рязанского района провела проверку Дядьковской школы после сообщений о тараканах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По итогам проверки прокурор внес представление в адрес образовательного учреждения, а в отношении директора возбудили административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ за нарушение санитарных требований к условиям отдыха, воспитания и обучения детей.
Сейчас в школе проводят дезинсекцию. Ранее о насекомых сообщали жители Рязани в соцсетях.