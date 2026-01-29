Подрядчика через суд обязали вернуть 2,6 млн аванса рязанскому Фонду капремонта

Установлено, что в мае 2024 года Фонд заключил с подрядчиком договор на выполнение капремонта общего имущества в многоквартирных домах Касимовского округа. Организации перечисляли аванс 2 693 595 рублей. Комиссия при проверке установила, что подрядчик нарушил сроки проведения капремонта. Фонд решил расторгнуть договор и потребовал вернуть неотработанный аванс. Суд удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу.