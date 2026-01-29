Подрядчика через суд обязали вернуть 2,6 млн аванса рязанскому Фонду капремонта
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал иск к ООО «Профессионалпроектгрупп» и потребовал вернуть аванс. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда.
Установлено, что в мае 2024 года Фонд заключил с подрядчиком договор на выполнение капремонта общего имущества в многоквартирных домах Касимовского округа.
Организации перечисляли аванс 2 693 595 рублей.
Комиссия при проверке установила, что подрядчик нарушил сроки проведения капремонта.
Фонд решил расторгнуть договор и потребовал вернуть неотработанный аванс.
Суд удовлетворил иск.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее ООО «Профессионалпроектгрупп» обязали вернуть Фонду капремонта 22,5 млн аванса.