Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля

С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости выросла на 7,6% до 9583,69 рублей. Для 80-летних она увеличивается на 100%, до 19 169,38 рублей. Также с 1 января введена дополнительная выплата за уход в размере 1413,86 рублей.

С 80-летнего возраста пенсионеры будут получать удвоенную доплату. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на федеральный закон «О страховых пенсиях».

