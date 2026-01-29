Павел Малков оценил развитие Касимовского округа

Глава региона посетил ряд объектов экономики и социальной инфраструктуры, провел рабочую встречу с главой муниципального образования Иваном Бахиловым, на которой обсудил планы дальнейшего развития Касимовского округа. В центре внимания — промышленность и сельское хозяйство, ремонт и строительство социальных объектов. Также Губернатор пообщался с общественными активистами, депутатами, молодежью, ответил на их вопросы. В рабочей поездке принял участие вице-губернатор региона Артем Бранов.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков посетил Касимовский округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече с касимовцами Павел Малков отметил серьезные изменения в жизни и в облике муниципалитета за последние несколько лет и поблагодарил жителей за активное участие в общей работе по его развитию.

«Когда я приехал сюда первый раз, уехал злой, потому что ни на один вопрос мне не смогли ответить. Не было ни программы развития, ни видения дальнейшей работы. Сейчас здесь ко всему системный подход, есть реальные результаты. Объединение Касимова и Касимовского района было правильным решением, очевидно, что так развиваться лучше. Главное, что здесь устойчивая экономика. Развиваются промышленность, сельское хозяйство, ремонтируются и появляются новые социальные объекты. Касимов заметно меняется, сейчас по городу гораздо приятнее гулять, идет серьезное благоустройство общественных территорий. Эти изменения будут продолжаться дальше», — сказал губернатор.

Малков подчеркнул, что еще много чем предстоит заниматься в округе, работа по проблемам, которые обозначают жители, идет. Губернатор добавил, что большое значение имеет федеральная поддержка, участие региона в нацпроектах, разных социальных проектах, в том числе партийной «Народной программе». Отвечая на вопросы участников встречи, губернатор сказал, что постепенно будут приводиться в порядок соцучреждения, в том числе в п. Гусь-Железный. Особое внимание уделяется созданию в муниципалитетах новых молодежных пространств, поддержке проектов ТОС.

В Касимове Павел Малков побывал на производстве шоколада компании «Барри Каллебаут», где обсудил развитие предприятия и социальные проекты. В прошлом году компания помогла благоустроить двор в Касимове с детской площадкой. В этом году планирует продолжить участие в проектах по благоустройству. Он предложил подключиться к подготовке молодых специалистов совместно с учебными заведениями. Губернатор также посетил выставку товаров местных предприятий. В экспозиции были представлены, в частности, маскировочные сети для нужд Вооруженных сил РФ, рыболовные сети, фильтры для вентиляционных систем, медицинская техника, мебель, корма для животных, продукты питания, включая консервы, овощи, молочную продукцию, шоколадные изделия. Глава региона отметил, что касимовские предприятия успешно работают, вкладываются большие инвестиции в расширение и модернизацию производства, освоение выпуска новой продукции.

Кроме того, Павел Малков осмотрел Соборную площадь, которая поэтапно благоустраивается. В этом году здесь уложат новую гранитную плитку, установят декоративные ограждения, появятся зоны отдыха с качелями и скамейками. Работы ведутся, в том числе и зимой, глава региона поручил строго следить за соблюдением соответствующих технологических требований".

В д. Клетино Ггбернатор посетил спортивную зону, где установлена новая хоккейная коробка с твердым основанием и освещением. Проект был реализован по областной программе поддержки местных инициатив. Пространство будет развиваться дальше. Павел Малков вместе с жителями посмотрел товарищеский матч между командами «Восход 50+" из Касимова и «Торпедо 50+" из Скопина. Товарищеская игра прошла в рамках проекта Ночной хоккейной лиги «Студеный лед».