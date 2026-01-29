Патриарх Кирилл заявил о необходимости разработки федерального закона о запрете склонения к аборту
Он подчеркнул, что трагедией абортов является то, что они «совершаются без прямой необходимости» и в качестве «рутинной услуги». По словам патриарха, аборт, в случае если брак зарегистрирован, должен совершаться с согласия будущего отца.
Патриарх Кирилл заявил о необходимости разработки федерального закона о запрете склонения к аборту. Его цитирует ТАСС.
