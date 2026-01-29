Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественных местах

«Было бы хорошо, чтобы наши законодатели озаботились темой вообще запрета использования матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое — штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время, — 15 суток. Ни много, ни мало, но посидел и немножко отрезвел. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл на Рождественских Парламентских встречах в Совете Федерации предложил запретить употребление ненормативной лексики в общественных местах. Об этом сообщили РИА Новости.

По его словам, общество охватила эпидемия мата, проникшей в речь взрослых и детей, а также в СМИ и интернет.