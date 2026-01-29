Опубликованы три сценария возможного развития украинского конфликта в 2026 году
Опубликованы три сценария возможного развития украинского конфликта в 2026 году. Их публикует издание The Wall Street Journal, материал цитирует ТАСС.
По словам экспертов, наиболее вероятным сценарием издание называет продолжение боевых действий на фоне переговорного процесса.
Второй сценарий предполагает истощение военных возможностей Украины из-за нехватки личного состава и превосходства РФ в области беспилотных технологий.
Третий вариант предполагает возможность усиления экономического и военного давления на Россию.