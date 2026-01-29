Рязань
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
2 часа назад
189
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 720
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 977
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 426
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Опубликованы три сценария возможного развития украинского конфликта в 2026 году
Опубликованы три сценария возможного развития украинского конфликта в 2026 году. Их публикует издание The Wall Street Journal, материал цитирует ТАСС.

По словам экспертов, наиболее вероятным сценарием издание называет продолжение боевых действий на фоне переговорного процесса.

Второй сценарий предполагает истощение военных возможностей Украины из-за нехватки личного состава и превосходства РФ в области беспилотных технологий.

Третий вариант предполагает возможность усиления экономического и военного давления на Россию.