Объем ввода жилья в Рязанской области вырос на 7,5% в 2025 году
Рязанская область вошла в число лучших регионов России по итогам работы над нацпроектом «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, а также по реализации ряда федеральных программ. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, передает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62». Он отметил, что объем ввода жилья в Рязанской области за 2025 год увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и на 5% превысил запланированные показатели.
Рязанская область вошла в число лучших регионов России по итогам работы над нацпроектом «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, а также по реализации ряда федеральных программ. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, передает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62».
Он отметил, что объем ввода жилья в Рязанской области за 2025 год увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и на 5% превысил запланированные показатели.