Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
2 часа назад
189
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 720
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 977
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 426
НПФ ВТБ: более 5 млрд рублей внесли клиенты Почта Банка в ПДС

Более 66 тысяч человек подключились к программе долгосрочных сбережений в Почта Банке и заключили договор с НПФ ВТБ. За два года работы программы они внесли на свои счета более 5,3 млрд рублей. В 2025 году средний чек клиента Почта Банка составил почти 88 тысяч рублей.

На сегодняшний день участниками ПДС в ВТБ Пенсионный фонд стали уже более 1,2 млн человек. Средства на их счетах достигли почти 110 млрд рублей без учета переведенных в программу в 2025 году накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). По итогам года объем накоплений, заявленных к переводу в ПДС, превысил 17 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2024 году. Средний чек участника ПДС в НПФ ВТБ составил 89 тысяч рублей.

«По итогам 2025 года мы видим растущий охват программы долгосрочных сбережений и активное подключение к ней участников по всей стране. В НПФ ВТБ вложения, направленные клиентами в ПДС, в 2 раза превысили результаты 2024 года, и достигли 64 млрд рублей. После подведения инвестиционных результатов на счета клиентов будет начислен доход, который превысит прошлогодний», — отметил генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

Подключиться к ПДС от НПФ ВТБ, чтобы получать до 36 тыс. рублей господдержки ежегодно, можно в более чем 5000 отделениях и дополнительных офисах банка ВТБ и Почта Банка по всей России. Оформить договор долгосрочных сбережений в свою пользу или в пользу родных и близких можно из любой точки страны онлайн на сайте фонда и в ВТБ Онлайн.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама